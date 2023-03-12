Doğu Perinçek'ten Cumhur İttifakı'na uyarı: "HÜDAPAR ile iş birliği cinayettir"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tv100'de yayınlanan Oğuz Haksever ile Günün Gündemi programına katıldı. Perinçek, “HÜDAPAR ile iş birliği bir cinayet ve gaflettir. HDP ile iş birliği de cinayet ve gaflettir, umarım Cumhur ittifakı yöneticileri bu gafletten dönerler” ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, tv100'de Oğuz Haksever'in sunduğu Günün Gündemi programında açıklamalarda bulundu.
Perinçek, Cumhur ittifakının HÜDA-PAR ile yaptığı seçim işbirliğini eleştirirken "HÜDA-PAR'la seçim ittifakı gaflettir" dedi.
Perinçek'in açıklamaları şu şekilde:
- Şeyh Said ve Seyit Rıza'yı destekliyor. HDP/PKK'dan program olarak hiçbir farkı yok. Sonuç itibariyle bir bu eksikti meclisimizde. Ne güzel PKK var TBMM'de bir de HÜDA-PAR olsun. Her boyayı boyadık. Destek olmalarına karşı değilim. Her isteyen Cumhur ittifakına destek verebilir. Ama onunla seçim işbirliği seçim ittifakı bir gaflettir ve cinayettir. Bu nedir? Meclise bir tane terör örgütü yetmiyor PKK, öbür terör örgütünü ve onların uzantılarını meclise taşıyalım. İyice meclisin canına okuyalım. Böyle bir şey olmaz.
- AK Parti'nin yan kuruluşları gibi olmayacak koalisyon ortakları, Türkiye'yi birlikte yönetmeye varlarsa birlikte yönetiriz. Vatan Partisi olarak biz yan kuruluş olmayız.
Doğu Perinçek: Umarım AK Parti ve MHP bu gafletten geri döner, vazgeçer. Burada oy var mı, hangi oyu alacaklar? HÜDAPAR’ın 3-5 oyunu alacağım diye bütün Türk milletini kaybetmektedirler. Hiçbir zaman bunu Türk milletine kabul ettiremeyecekler.
- Doğu Perinçek: MHP’nin ne yaptığı çok şaşırtıcı. Böyle bir şeye nasıl evet diyorlar? PKK’ya evet demekle HÜDAPAR’a evet demek arasında hiçbir fark yok.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 12, 2023
- Umarım AK Parti ve MHP bu gafletten geri döner vazgeçer. Burada oy var mı? Hangi oyu alacaklar? HÜDAPAR’ın 3-5 oyunu alacağım diye bütün Türk milletini kaybetmektedirler. Bunu Türk milletine kabul ettiremeyecekler pic.twitter.com/4f3Z4xZHwt
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 12, 2023
- AK Parti'nin yan kuruluşları gibi olmayacak koalisyon ortakları, Türkiye'yi birlikte yönetmeye varlarsa birlikte yönetiriz. Vatan Partisi olarak biz yan kuruluş olmayızhttps://t.co/fz3TS5eXJD pic.twitter.com/hnziHVfLNB
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten (@Dogu_Perincek) Cumhur İttifakı'na uyarı:— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 12, 2023
- HÜDAPAR ile iş birliği cinayettirhttps://t.co/V8oVTgkJgP pic.twitter.com/vsc4r2f3QC