Doğu Perinçek'ten hükümete "kaos" uyarısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erzurum'daki olaylarla ilgili açıklama yaptı. Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi durumunda ABD merkezli bir turuncu kalkışma tertibi olduğunu işaret etti. Bu kalkışmaya karşı bütün milletin birleşmesi çağrısı yaptı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erzurum'daki olaylarla ilgili açıklama yaptı. Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi durumunda ABD merkezli bir turuncu kalkışma tertibi olduğunu işaret etti. Bu kalkışmaya karşı bütün milletin birleşmesi çağrısı yaptı. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Erzurum ve diğer yerlerdeki kışkırtmalar ile ilgili partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Perinçek, yaşanan kışkırtmaların arkasında ABD’nin Ankara’daki gizli karargahının olduğunu belirtti.

Perinçek, Erzurum’daki kışkırtma üzerinden Ak Parti hükümetinin tutumunu da eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi durumunda ABD merkezli bir turuncu kalkışma tertibi olduğuna işaret etti.

- Bir FETÖ bağlantılı ortaya çıkıyor mesele taş atanlar sopa alanlar değil biraz önce belirttiğim karargâhtır. bir devlet tutumu ne yazı ki görmedik ortada taş atma gibi bir suç var devlet o suçu işleyenlerin üzene yürür ama devlet onları kurmaz devlet onlar tahrik edildiği için bu suçu işliyor diyemez güvenlik güçleri ve onu komuta eden hükümetin görevidir.

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi halinde seçimin iptal edileceği yönündeki iddiaya ilişkin de konuştu.

- Karşı taraf sürekli böyle şeyler söylüyor; "Erdoğan sonucu kabul etmeyecek Erdoğan diktatör öyleyse onu devirmek meşrudur..." Şu dedikodu bile aslında turuncu kalkışma planının psikolojik harekat teması.

Vatan Partisi Genel Başkanı, turuncu kalkışmalara karşı Vatan Partisi'nin görev başında olduğunu vurguladı.

- Devlet olarak millet olarak birleşelim Türk milleti hiç şüphesiz bu turuncu kalkışmayı önleyecek en büyük güçtür. Vatan Partisi bu süreçte anahtar güçtür. Biz 7 ateşten geçtik, bu tür olaylardan tecrübe kazandık. Türkiye’deki tertiplerinde MİT içindeki CİA, MOSSAD grupları, 15-16 Temmuzda Vatan Partisi'nin gösterdiği başarı, Silivri duvarlarını yıkmamız… Kendimize Vatan Partisi olarak güveniyoruz. Turuncu kalkışanların karşısında devletimizin milletimizin görevindeyiz.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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