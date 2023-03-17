Doğu Perinçek: "Hürriyet köylülerinin davası haklı davadır"

Bursa Hürriyet köylüleri Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek ile bir araya geldi. Toprağını geri isteyen köylüler, Perinçek ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"BU HAKSIZLIĞA DİRENECEĞİZ"

Toplantıda konuşan Hürriyet Köylüleri Temsilcisi Bayram Efe, yapılan haksızlık karşısında direneceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Biz Vatan Partisi olarak Genel Başkanımızla beraber bu haksızlığa direneceğiz ve kazanacağız.

Hürriyet Köylüleri Temsilcisi Bayram Efe:



- Biz Vatan Partisi olarak Genel Başkanımızla beraber bu haksızlığa direneceğiz ve kazanacağız. https://t.co/jixLJ8MIqU pic.twitter.com/Cwm7KZdYC0 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 17, 2023

"BİLSELERDİ BÖYLE BİR HATA YAPMAZLARDI"

Bayram Efe, Doğu Perinçek'in kendilerine sahip çıktığını aktararak şunları söyledi:

- Onlar Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in bize sahip çıkacağını da bilmiyorlardı. Bilselerdi böyle bir hata yapmazlardı.

Hürriyet Köylüleri Temsilcisi Bayram Efe:



- Onlar Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in (@Dogu_Perincek) bize sahip çıkacağını da bilmiyorlardı. Bilselerdi böyle bir hata yapmazlardı. pic.twitter.com/ctu7uIr5ye — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 17, 2023

"HAKLI BİR DAVA GÜDÜYORLAR"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, köylülerin davasının haklı olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bursa Hürriyet köylüleri haklı bir dava güdüyor.https://t.co/jixLJ8MIqU pic.twitter.com/7bbGDXDwXA — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 17, 2023

Perinçek, Vatan Partisi olarak Hürriyet köylülerinin davasının takipçisi olacaklarını ve köylülerin yanında olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Biz Vatan Partisi olarak köylümüzle beraberiz.https://t.co/jixLJ8MIqU pic.twitter.com/IE9z7YZuJk — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 17, 2023

"TÜRK MİLLETİNİN VİCDANI SİZLERLE"

Hürriyet köylüleri yaşadıkları haksızlık karşısında duygularını anlattı. Perinçek, duygularını aktaran köylülere, "Türk milletinin vicdanı sizinle" dedi.

Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Bu haksızlığa son verilecek. Bu haksızlığı kimse kabul etmez. Bunları dinleyip de duygulanmayan bir insan düşünmüyoruz.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türk milletinin vicdanı sizlerle birlikte.



- Bu haksızlığa son verilecek. Bu haksızlığı kimse kabul etmez.



- Bunları dinleyip de duygulanmayan bir insan düşünmüyoruz.https://t.co/jixLJ8MIqU pic.twitter.com/W27kaCfDX1 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 17, 2023

"BÜYÜKŞEHİR YASASI KALKACAK"

Perinçek, Vatan Partisi'nin iktidarında Büyükşehir Yasası'nın kaldırılacağı sözünü verdi. Perinçek şunları söyledi:

- Büyükşehir yasası değiştirilirken Vatan Partisi olarak çok şiddetli muhalefet yaptık.

- Köyleri bitirmek demek demokrasiyi bitirmek demek. Demokrasi köyden başlar.