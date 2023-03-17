Doğu Perinçek: "Hürriyet köylülerinin davası haklı davadır"

Bursa Hürriyet köylüleri Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek ile bir araya geldi. Toprağını geri isteyen köylüler, Perinçek ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Perinçek: "Hürriyet köylülerinin davası haklı davadır"
Son Güncelleme:

Bursa Hürriyet köylüleri Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek ile bir araya geldi. Toprağını geri isteyen köylüler, Perinçek ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"BU HAKSIZLIĞA DİRENECEĞİZ"

Toplantıda konuşan Hürriyet Köylüleri Temsilcisi Bayram Efe, yapılan haksızlık karşısında direneceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

-  Biz Vatan Partisi olarak Genel Başkanımızla beraber bu haksızlığa direneceğiz ve kazanacağız. 

"BİLSELERDİ BÖYLE BİR HATA YAPMAZLARDI"

Bayram Efe, Doğu Perinçek'in kendilerine sahip çıktığını aktararak şunları söyledi:

- Onlar Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in bize sahip çıkacağını da bilmiyorlardı. Bilselerdi böyle bir hata yapmazlardı.

"HAKLI BİR DAVA GÜDÜYORLAR"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, köylülerin davasının haklı olduğunu belirtti.

Perinçek, Vatan Partisi olarak Hürriyet köylülerinin davasının takipçisi olacaklarını ve köylülerin yanında olduğunu belirtti.

"TÜRK MİLLETİNİN VİCDANI SİZLERLE"

Hürriyet köylüleri yaşadıkları haksızlık karşısında duygularını anlattı. Perinçek, duygularını aktaran köylülere, "Türk milletinin vicdanı sizinle" dedi.

Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Bu haksızlığa son verilecek. Bu haksızlığı kimse kabul etmez. Bunları dinleyip de duygulanmayan bir insan düşünmüyoruz.

"BÜYÜKŞEHİR YASASI KALKACAK"

Perinçek, Vatan Partisi'nin iktidarında Büyükşehir Yasası'nın kaldırılacağı sözünü verdi. Perinçek şunları söyledi:

- Büyükşehir yasası değiştirilirken Vatan Partisi olarak çok şiddetli muhalefet yaptık.
- Köyleri bitirmek demek demokrasiyi bitirmek demek. Demokrasi köyden başlar.
# Doğu Perinçek # bursa # vatan partisi
İşte gün gün ayrıntılar YSK'dan seyyar sandık kararı "Fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır" Bozdağ açıkladı: 284 kişi tutuklandı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması
3 Mersin Valiliği'nden deprem açıklaması
4 Meteoroloji deprem bölgesindeki illeri uyardı!
5 Seçim öncesi adres değişikliğinde son gün!