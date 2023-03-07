Perinçek: "ABD Altılı Masa'yı şimdilik tamir etti"

Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, Millet İttifakı’nda yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklama yaptı. Perinçek, “ ABD krize el koydu! Ankara’daki gizli karargâh karar verdi!” dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya geri dönmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Sürecin belirleyici aktörlerini sıralayan Perinçek, Ankara’da yabancı operasyon şefleri ve FETÖ ile kurulmuş olan gizli bir karargaha işaret etti.

Perinçek, Akşener’in masaya dönmesini de ABD dayatması olarak değerlendirdi.

CHP masadan çıkan kararla hem Cumhurbaşkanı adaylığını hem de Cumhurbaşkan Yardımcılığı adaylıklarını almış oldu. Perinçek bu durumu İYİ Parti’nin açıkta kalması olarak değerlendirdi.

Akşener’in masaya dönmesi İYİ Parti’yi HDP ve PKK’yla da tekrar yan yana getirdi. Perinçek, bu drurumun İYİ Parti’de istifaları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Perinçek, ABD’nin müdahalesiyle tekrar birleşen 6’lı masa sonucunda “FETÖ, PKK ve HDP bayram yapıyor.” dedi.

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