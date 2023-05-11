Doğu Perinçek'ten adaylıktan çekilen Muharrem İnce ile ilgili açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili açıklama yapıyor.

Perinçek, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirirken, "Bu yeni bir olay değil" dedi. Perinçek Türkiye'nin 2010'dan beri kasetlerle yönlendirildiğini aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu yeni bir olay değil. 2010'dan beri Türkiye kasetlerle yönlendiriliyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 11, 2023

Perinçek, sistemin darbeler dışında kaset gibi yöntemlerle siyasete yön vermeye çalıştığını belirtti. Perinçek şunları söyledi:

- ABD'nin başında bulunduğu sistemin darbeler dışında siyaseti yönlendirmek için bu tür kirli araçları var. Bir de bu kirli araçlara boyun eğenler var.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD'nin başında bulunduğu sistemin darbeler dışında siyaseti yönlendirmek için bu tür kirli araçları var. Bir de bu kirli araçlara boyun eğenler var. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 11, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Muharrem İnce'nin kasetlere boyun eğmesini eleştirdi. Perinçek, "Bir kasetle devrilebiliyorlar" dedikten sonra "Türkiye'yi kasetlere boyun eğenler mi yönetecek?" ifadelerini kullandı.

Perinçek, ayrıca Vatan Partisi'nin kasetlerle yönetilemeyeceğini vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bir kasetle devrilebiliyorlar. Bir kasetten korkanlar mı Türkiye'yi yönetecek?

- Vatan Partisi'ni kimse kasetlerle yönetebilir mi? — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 11, 2023

Perinçek, ABD tarafından bu kasetlerin seçime sayılı günler kala ortaya çıkarılarak seçime müdahale edildiğini belirtti. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- ABD kasetleri çıkartıyor ve Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimine üç gün kala müdahale ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD kasetleri çıkartıyor ve Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimine üç gün kala müdahale ediyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 11, 2023

Perinçek, 2010 yılında CHP'ye yapılan kaset operasyonunun üzerine gidilmemesi ve sorumluların yakalanıp yargıya teslim edilmemesini de eleştirdi. Perinçek, "Niçin 2010 yılında CHP'ye yapılan kaset operasyonunun üzerine gidemeyip, o operasyonu yapanları yakalayıp yargıya teslim edemiyor?" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Tayyip Erdoğan hükümeti, niçin 2010 yılında CHP'ye yapılan kaset operasyonunun üzerine gidemeyip, o operasyonu yapanları yakalayıp yargıya teslim edemiyor? — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 11, 2023

Perinçek, sistemin kirlendiğini belirtti. Kaset operasyonlarının kişilerin değil sistemin sıkıntısı olduğunu belirttti. Sistemin dünyanın heryerinde bu uygulamaların yapıldığını aktardı. Perinçek, Çin'de bu tarz uygulamaların olmayacağını çünkü sistemin dışında olduğunu belirtti.

Perinçek, "Bu sistemi lanetliyoruz, kasetlerle yönetilen siyaseti mahkum ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Yarından itibaren Vatan Partisi bütün örgütleriyle meydanlara çıkacak ve "kasetlerle yönetilen siyaseti mahkum ediyoruz" diyecek. pic.twitter.com/PMXZtXaxBb — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 11, 2023

Perinçek, bu sürecinden içinden çıkmanın yolunun, bu tertipleri düzenleyen Türkiye düşmanlarına isyan etmek olduğunu belirtti. Perinçek, "Kasete, baskıya, tertipe boyun eğmeyerek bu sistemin içinden çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Perinçek, "15 Temmuz'da o şiddete boyun eğseydik kazanamazdık" ifadelerini kullandı. Perinçek, Memleket Partisi'nin üyelerine de çağrı yaptı. Perinçek şu ifadeleri kullandı: