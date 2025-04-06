Doğu Perinçek'ten sokak eylemleriyle ilgili dikkat çeken uyarı! "ABD emperyalizminin sesine koşuyorlar"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından örgütlenen sokak eylemlerinin karakterinin batı ve NATO’ya bağlılık olduğunu söyledi.

Perinçek, Ulusal Kanal’da yayımlanan özel programda Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve politikacı Bülent Gürsoy ile birlikte konuk oldu. Burada konuşan Perinçek, hükümetin yanlışlarına rağmen ABD emperyalizmiyle mücadelenin esas olduğunu belirtti.

"Biz de Tayyip Erdoğan iktidarının ömrünün dolduğunu görüyoruz ve Türkiye Tayyip Erdoğan iktidarıyla devam edemeyecek. Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözecek ve güvenliğini sağlayacak bir mevzide de değil. Ama Erdoğan iktidarının yerine milli demokratik, halkçı iktidar Amerikan emperyalizminin defedilmesi sonrası milli güçler gelir."

Perinçek, CHP'nin son dönemdeki eylemlerinin Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısına karşı olduğu ifade etti.

"Öcalan çağrısıyla bu kitle hareketinin mevzisi karşı karşıya, o çağrılara cevap verilmemesine yol açacaktır."

Öcalan’ın çağrısını değerlendiren Perinçek, milletleşmeye dikkat çekti. ABD’nin PKK’nın silah bırakmasını istemeyeceğini hatırlatan Perinçek, çözüm için cesaret vurgusu yaptı.