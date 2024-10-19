Doğu Perinçek’ten uyarı: "PKK’yı kurtarmak demektir!"

Yeni açılıma en net karşı çıkan liderden dikkat çeken mesajlar geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 'süreçle ilgili Erdoğan ve Bahçeli arasında ayrılıklar var' dedi. MHP liderinin başlattığı DEM Parti açılımını Türk milletinin kabul etmediğini vurguladı. 'Bazı geri adımlar var' dedi.

Perinçek, DEM Parti'yi kurtarma söylemleri için ise "bu PKK'yı kurtarmaktır" uyarısı yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DEM Parti açılımına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk önce destek verdiğini hatırlattı. Yeni durumda ise Erdoğan ile Bahçeli arasındaki ayrılıklara olduğunu belirtti:

"Milletin İsyan diyebileceğimiz itirazları sonucu bu planda tereddütler başladı. Bu planın başında da bazı niyet ayrılıkları olduğu gözüküyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli arasında bir niyet ayrılıkları bugün ortaya çıktı. Sanki Sayın Devlet Bahçeli cumhurbaşkanımızla birlikte kararlaştırdıkları planın ötesinde biraz abartmaya giderek, sınırları aşan başka bir plana sanki yöneldi gözüküyor. Beraber ortak bir irade yok. O da önemli bir zaaf."

Vatan Partisi lideri, "DEM Parti'yi kurtarmak, PKK'yı kurtarmaktır" dedi.

"Çok dikkatli okudum Sayın Mehmet Uçum açıklamasını. Hepsi Sayın Devlet Bahçeli'nin Dem açılımında birleşiyor. Hayal yayılıyor bakın hepsinin birleştiği bu. DEM Partisi HDP falan bunlar kurtarılamaz Bunlar PKK'nın organlarıdır. DEM partisinin tamamını kurtaracağız, bir bölümünü kurtaracağız... PKK'yı kurtaracağız demektir bu."

Perinçek yeni açılım planının zamanlamasına dikkat çekti:

"Türkiye'nin hakim güçleri hala ABD ve İsrail'in dayatmalar ve planlamalarında kurtulamadılar. Bakın 15-20 gün evvel neyi konuşuyorduk? Türkiye Suriye işbirliği yapacak, PKK'yı temizleyecek. Ondan sonra Türkiye BRICS'e girecek... Böyle bir plan varken birdenbire Amerika ve İsrail girdi ve PKK'yla Sözüm Ona Türkiye devletini barıştıran, DEM Parti'yi kurtaracak den Parti'nin içten bir grubu kurtaracak falan filan bir planın içine sürdü. PKK'yı kurtaran, PKK'yı Türkiye Suriye işbirliğinin askeri işbirliğinin elinden kurtarma girişimi bu."