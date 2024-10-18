Doğu Perinçek’ten Yahya Sinvar'ın şehadeti için mesaj

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın şehadetiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğu Perinçek’ten Yahya Sinvar'ın şehadeti için mesaj
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın şehadetiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Perinçek, mesajında "Filistin devleti ve halkının, ölümün üzerine yürüyerek verdiği bu destansı mücadeleyi izlemek utanç vericidir." ifadelerini kullandı. Perinçek’in mesajının tamamı şöyle:

"Filistin direnişinin cesaret ve fedakârlığının bir sınırı yok. Kuralı da yok. HAMAS’ın siyasi büro başkanı aziz kardeşimiz Sayın Yahya Sinvar, bu eşsiz kahramanlığın önderi olarak şehit oldu. Savaşı, ölümden korkmayanlar kazanacak.

"Filistin direnişi, önderlerinden rütbesiz fedaisine kadar ölümden korkmuyor ve Yahya Sinvar örneğinde olduğu gibi ölümün üzerine yürüyor. İsrail siyonizminin askerleri ise ölümden korkuyor. Filistin devleti ve halkının, ölümün üzerine yürüyerek verdiği bu destansı mücadeleyi seyretmek utanç vericidir. Yahya Sinvar’ın şehadeti, bütün insanlığın ve tüm Filistin dostlarının mücadele mevzilerine girmesi için bir işaret fişeği olmalıdır.

Vatan Partisi olarak, Filistin devleti, halkı ve HAMAS’ın duygularını paylaşıyoruz. Filistin davasında şehitler vermiş bir partinin genel başkanı olarak, bu yüce davaya zafere kadar bağlılığımızı ve kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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