Dolmabahçe'de sürpriz zirve: Erdoğan ve Şara masaya oturdu

Zirvede Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’ye karşı yürüttüğü operasyonlar da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlı olduğunu, sınır hattında hiçbir terör yapılanmasına izin verilmeyeceğini açık bir dille ifade etti.

İSRAİL’İN SURİYE’DEKİ VARLIĞINA TEPKİ

Haberler.com'a göre, toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri varlığı oldu. Erdoğan, İsrail’in bölgede sürdürdüğü saldırgan tutumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu işgal politikalarına karşı duruşunu sürdüreceğini belirtti. Toplantıda terörle mücadeleye özel yer ayrıldı. Terör örgütü PKK/ Ypg'nın Suriye'deki varlığı zirvede ele alındı.

İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin enerji, savunma, ulaştırma gibi kritik alanlarda gelişmeye devam edeceğini dile getirdi. Erdoğan, ikili iş birliğinin yeniden yapılandırılması için güçlü mesajlar verdi.

Görüşmede ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma yönündeki adımları da değerlendirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.