Efkan Ala'dan çözüm süreci açıklaması: "Fikirleri sahada test ediyoruz"

DEM Parti ile tokalaşma ve Öcalan'a çağrı ile devam eden yeni süreci çok kıymetli bulduğunu belirtti. Ala bu sürecin 'yeni anayasanın konuşulabileceği bir iklim' oluşturduğuna dikkat çekti.AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, DEM Parti açılımıyla Yeni Anayasa ikliminin oluştuğuna dikkat çekti.

"YENİ ANAYASA İÇİN İKLİM OLUŞTU"

“Diyalog iklimindeki gelişmeleri çok kıymetli buluyorum. Yeni anayasa çalışmalarını mümkün kılacak diyalog iklimi oluştu. Türkiye için önemli. Temel meseleler konuşulmaya başlıyor. Bu iklimde yeni anayasa sürecini konuşabiliyoruz. Merhabalar, tokalaşmalar, diyaloglar çok önemlidir."

Geçmişteki açılım sürecini savunan AK Parti Genel Başkanvekili, o adımlar sayesinde Türkiye'nin Suriye ve Irak gibi olmaktan kurtulduğu ifade etti.

AÇILIM SÜRECİNİ SAVUNDU

- Amaçları Suriye'de, Irak'ta ne olduysa, Libya'da da ne olduysa Türkiye'de de onu yapmaktı. Ama Türkiye'de bunu yapamadılar, bu başarılı olamadı. Çünkü biz onların demokratik yoldan tedbirini almıştık. Son derece haince kurgulanmış Türkiye'yi Orta Doğu'ya benzetme projeleri ellerinde patladı. Bunları biz neyle sağladık? Orada daha çok vicdanın, hukukun, demokrasinin gücünü kullanarak sağladık. Eğer Türkiye o reformlarını yapmamış olsaydı, o adımlarını atmamış olsaydı başaramazdık.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ala, "açılım süreci masamızda yok" dedi. Türkiye'nin o günden bugüne bir çok şey yaşadığına dikkat çeken Ala, "Şimdi sorun da farklı, o sorunlara bulunacak çare de farklı. Yani her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki" açıklaması yaptı.

Yeni anayasa için 'Bazı fikirleri sahada test ediyoruz' diyen AK Parti Genel Başkanvekili, ‘Masayı kuralım, yöntemde anlaşalım. Sonra sözümüzü masada söyleyelim’ çağrısı yaptı.

Yeni anayasanın ekonomi programıyla bağında vurgu yapan Ala, “Ekonomik hedefleri yakalayabilmek için anayasanın bu hedeflerle uyumlu iklim oluşturması lazım.” ifadesini kullandı.