Ehliyetsiz araba kullanma cezası ne kadar? 2023 Güncel

Ehliyetsiz araba kullanma cezası 2023 yılında güncellendi. Zamlı tarifeyi görenler ise şoka uğradı! Eğer 15 yaşın altına biri ceza yerse miktar daha da artıyor ve kullandırtan kişiye kesiliyor. 15 yaş üzerinde ehliyetsiz araba kullanan kişiye ise yüksek miktarda ceza kesiliyor. İşte güncel ehliyetsiz araba kullanma cezası şu şekilde!

EHLİYETSİZ ARABA KULLANMA CEZASI 2023 YILI İÇİN KAÇ OLDU?

Trafik kazalarını azaltmak için her yıl cezalar daha caydırıcı hale getiriliyor. Bu yıl ehliyetsiz araba kullanma cezası da güncellendi. Güncel rakama göre ehliyetsiz araba kullanan 15 yaş üstü kişilerin kendisine 8090TL trafik cezası kesiliyor. Eğer 15 yaşından küçük biri ehliyetsiz araba kullanma cezası yerse ceza kendisine değil arabayı kullandırtan kişiye kesiliyor ve ceza fiyatı 8190TL'ye çıkıyor. Bunun sebebi ise 15 yaşından küçüklere idari para cezası uygulanamaması. Bu sebeple yanında bulunan kişiye bu ceza kesiliyor.

EHLİYETİ OLAN AMA SINIFI UYGUN OLMAYAN SÜRÜCÜYE KAÇ TL CEZA KESİLİR?

16 yaşından itibaren herkes ehliyet alma hakkına sahip oluyor. Her ehliyet sınıfının belli bir yaş sınırı bulunuyor. 16 yaşında A1, M ve B1 sınıfı ehliyet alarak ehliyet almaya başlarsınız. Eğer elinizdeki ehliyet sınıfı ile kullandığınız aracın gerektirdiği ehliyet sınıfı uymuyorsa ceza yersiniz. Örneğin b sınıfı ehliyetiniz var ancak A2 sınıfı motor kullanıyorsunuz. Eğer bu durumda polise yakalanırsanız 1228TL ceza ödersiniz. Ayrıca A1 motor ehliyeti ile A2 sınıfına dahil yüksek CC'de motor kullanırsanız yine ceza yersiniz. Bu sebeple kullandığınız araçlarla sahip olduğunuz ehliyet sınıfınıza dikkat edin.

Ehliyet nedir?

Ehliyet bir kişinin belirli bir araç türünü (genellikle otomobil, motosiklet, kamyon vb.) kullanma yeteneğini ve yasal olarak bu aracı kullanma iznine sahip olduğunu belgeleyen resmi belgeye denir. Ehliyetler genellikle bir sürücü kursu eğitimi ve bir sürücü sınavı başarılı bir şekilde tamamlandığında devlet tarafından sürücüye teslim edilir. Ehliyet alırken kullanacağınız araç ile alacağınız ehliyet sınıfının uyumluluğuna dikkat etmeniz büyük önem arz eder. Ehliyet kursunuzdan aldığınız belgeyi bulunduğunuz şehirdeki Nüfus Müdürlüğüne götürerek ehliyetinizi alabilirsiniz.