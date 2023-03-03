Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor
Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor / 2023
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İyi Parti Genel Başkanı Meral AkşenerCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yaparak, Altılı Masa'dan ayrılmıştı. 

Akşener'in açıklamasının ardından gözler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çevrilirken,  İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıktığı öğrenildi. 

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