Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti: ''YENİ bir yol açıyoruz''

Ekrem İmamoğlu, yaptığı kamuoyu açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarından ayrıldığını bildirdi. Siyasi hayatında 17 yıl boyunca aynı parti çatısı altında faaliyet gösteren İmamoğlu, bu süreci sonlandırma nedenini inandığı değerler ve millete karşı hissettiği sorumluluk duygusuyla temellendirdi.

Ayrılık sürecinde, bugüne kadar birlikte emek verdiği ve omuz omuza çalıştığı tüm yol arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

"YENİ BİR YOL AÇIYORUZ"

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli Yurttaşlarım, Değerli Yol Arkadaşlarım, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum."