İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına gönderdiği mesajda kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti.

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2. tura kalan seçimler için mitinglerini İstanbul sınırları tutacak olan İmamoğlu'nun Maltepe mitingi için basın mensuplarına bilgilendirme mesajı gönderildi. Ekrem İmamoğlu tarafından basın mensuplarına gönderilen mesajda  "Değerli basın mensupları, Maltepe'de gerçekleşecek '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı duyurulmuştu.

İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti - Resim : 1

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