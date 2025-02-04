Ekrem İmamoğlu'dan Mansur Yavaş sorusuna yanıt: Görüşü, bakışı farklı...

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı üyelerle ön seçim sürecini "demokratik bir devrim" olarak nitelendirerek, "Mansur Yavaş Başkanımızın görüşü, bakışı farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz. Bunlar parti içi meselelerdir, en doğru yolu birlikte bulacağız" dedi.

"Milletimiz İçin Umutlu Bir Başlangıcın Eşiğindeyiz"

İmamoğlu, aday belirleme sürecinin isimler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “O, bu, şu meselesinin ötesine geçerek milletimizin önümüzdeki 20-25 yılını umutla görmesini sağlamalıyız. Bütün ellerin birlikte havaya kalktığı bir süreci tariflemeliyiz ve tariflemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ NE DEDİ?

Yavaş, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. Önce bir seçim tarihi belli olsun" yanıtını vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamada, partinin cumhurbaşkanı adayının CHP üyelerinin oylarıyla belirleneceğini duyurmuştu. Yeni sürecin, üyelerin iradesini ön plana çıkaran demokratik bir yöntem olacağı belirtilmişti.