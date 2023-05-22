Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan tepki: "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik"

İstanbullunun derdine derman olamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Türkiye turuna ara verip İstanbul'a uğradı.

Ekrem İmamoğlu, genel seçimlere yönelik çalışmaları nedeniyle İstanbul'a uğramaz oldu. Vatandaş tepkili. Uzun zaman sonra İmamoğlu'nu şehirde görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Tuzla'da pazar ziyareti yapan Ekrem İmamoğlu'na tepkiler vardı...

O anlarda pazarda bulunan kadınlardan biri şaşkınlığını "Sonunda sizi İstanbul’da görebildik" sözleriyle dile getirdi..