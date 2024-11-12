Ekrem ve Ece Ataer’den Vatan Partisi’ne katılım: “Görev almaya hazırız”

Müziğiyle coşturan, eserlerinde Anadolu olan, Türk halk ve çağdaş müzik unsurlarını bir araya getirmesiyle tanınan müzisyen Ekrem Ataer ve Ulusal kanal programcısı, öğretmen - yazar Ece Ataer Vatan Partisine üye oldu.

Ekrem Ataer 9 albümü, 105 bestesi, 6 senfonik türküsü, 3 tiyatrosu, 5 belgesel film müziği ve 16 çocuk şarkısı ile öne çıkıyor. Ataer, Radyo ve televizyon programcılığının yanı sıra, Toplam nüfusu 1200 kişi olan ve Türkiye'nin en büyük halk korosunu yönetmesiyle de biliniyor.

"Ben hep Vatan Partisi hareketini, Vatan Partisi çevresini, Vatan Partisi'nin bütün oluşumlarını bir obaya benzetiyorum. Bir Türk obasına, bir Türkmen obasına benzetiyorum. sürekli üreten ama daha fazlasını üretmeye niyetli, yeminli bir obadan bahsediyorum."

3 kitabı bulunan yazar Ece Ataer, eski kitap koleksiyoneri. Ece Ataer, aynı zamanda, Aydınlık Gazetesi yazarlığı ve Ulusal Kanal'da H'ECE adlı program sunuculuğu da yapıyor:

"Eşimle birlikte en çok konuştuğumuz şey şu, diyoruz ki buradan çıkıp birçok noktada beraber olup eve gittiğimizde, biz diyoruz iyi insanlarla birlikteyiz her şeyden önce namuslu, gerçekten vatan için gerçekten bir şeyler yapan insanlarla birlikteyiz diyoruz ve evimize öyle giriyoruz. Eşimizle bizi de aranızı aldığınız için çok teşekkür ederiz."

Ataer çiftçi, Vatan Partisi'nde her türlü görevi almaya hazır olduklarını dile getirdi:

"İşte meydan, gir dediler. İşte meydan, gir dediniz. Bu dervişlik nedir dedik. Ateşten gömlek dediler. Yerlerinden yer verdiler. meydana sofra serdiler. Bu kazanda var gel kayna, daha çiysin yan dediler. Ondan sonra bizim ile ol sen de mihman dediler. Eyvallah dedik, biz de alacağız birazdan çeralarımızı, mihman olma yolunda sizlerle yoldaş olmayı."