Erbakan ve Babacan’dan ortak adım: "Diyaloğu güçlendireceğiz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erbakan ve Babacan’dan ortak adım: "Diyaloğu güçlendireceğiz"
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin mevcut durumu ve siyasi gelişmeler ele alındı. Özellikle ekonomi alanındaki sorunlar üzerinde duruldu.

Erbakan, "Sayın Babacan’ın ekonomi konusundaki deneyimlerinden yararlandık ve bu alanda kendisiyle bilgi alışverişinde bulunduk. DEVA Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmelerin daha sık yapılması ve diyaloğun güçlendirilmesi yönünde mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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