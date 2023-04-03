Erdoğan, Akşener'e sert çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen ''Bağcılar Toplu Açılış Töreni''ne katıldı.

Törende konuşma yapan Erdoğan, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kurşun isabet etmesinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erdoğan'ı hedef alarak "Korkmuyorum Recep Bey" ifadelerine tepki olarak şunları belirtti:

- Utanmadan, sıkılmadın İstanbul il teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade etti. Utan utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı ve ne olduğu çıktı ortaya. Haydi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun?