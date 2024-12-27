Erdoğan, Bartholomeos ile görüştü: Vatan Partisi'nden tepki geldi

Erdoğan'a Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için başlattığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Bartholomeos, sürecinin hızlanmasını istedi.

Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, Ankara'da Bartholomesos'u kabul etti. Kilise 30 dakika süren görüşmenin ayrıntılarını

açıkladı.

Yazılı açıklamada Bartholomeos'un, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına yönelik çalışmaların başlatılmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiği vurgulandı. Bartholomeos'un Erdoğan'dan Ruhban Okulunun açılması için devam eden işlemlerin hızlandırılmasını istediği belirtildi.

- Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasını talep etmesi, bu yönde bir görüşmenin gerçekleşmesi ve bu konuda da önemli adımların atıldığını ifade etmesi Türkiye'nin geleceği açısından daha fazla amerikan ajanları yetiştirilmesi, daha fazla misyonerlik faaliyetlreinin yürütülmesi anlamına gelmektedir.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, görüşmeye karşı çıktı. Özkan, Ruhban okullarından mezun olan kişilerin ajan faaliyetleri yaptığını vurguladı.

- O Türk düşmanı, rum tarafını tutan, ABD'yle İngiltere'yle doğrudan ilişkileri bulunan Makariosların mezun olduğunu biliyoruz. Bizim önümüzde duran görev şudur. Ya Heybeliada Ruhban Okulunu yeniden açtıracağız ve Türkiye'nin içerisinde daha fazla faaliyet yürütecek Amerikan ajanları ve misyonerlik faaliyeti yürüten insanlarla boğuşacağız. Ya da Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasıyla mücadele edeceğiz ve o okulunda açılmasının önüne geçeceğiz.

Fener Rum Kilisesinin Türkiye için artık bir tehdit olduğunu söyleyen Özkan, Ruhban okulunun açılmasını Amerika'nın istediğini belirtti.