Erdoğan-DEM Parti zirvesi yarın Külliye’de: Kritik görüşme için saat belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyeti ile yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme, siyaset gündeminde dikkatle izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, DEM Parti’nin önde gelen isimleriyle yapacağı bu görüşmenin, siyasi gündemde yeni bir dönemin işareti olabileceği yorumlarına neden olurken, içerik ve kapsam konusunda resmi açıklama henüz yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan görüşmeye, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar katılacak.