Erdoğan: "Diktatör ikinci tura kalır mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen STK ve Muhtarlar Buluşması'nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye Yüzyılı'nı vatandaşlarla birlikte kuracaklarını söyleyen Erdoğan, "Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor, Kandil'in sokaktaki eşkıyalarından, teröristlerden alıyorlar. Biz nereden alıyoruz? Biz Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu, bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra da böyle gideceğiz." diye konuştu.

Milletin, ekonomiyi Londra'daki tefecilere, IMF komiserlerine teslim etmek isteyenlere, "Hadi oradan" dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

- Ne diyor bay bay Kemal? Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar? Yanındakiler hesap uzmanı olsa ne yazar? Sen ne hesap biliyorsun ne kitabın var. Hiç. Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk, unuttuk. Bunlar otellerin lobilerinde, sözcüsü ve bir de İYİ Parti'nin malum Merkez Bankasında bir zamanlar görev yapan kişisiyle otellerin lobilerinde IMF komiserleriyle görüştüler. IMF komiserleriyle yaptıkları görüşmelerde bize tavsiyede bulundular. 'IMF'ten borç alın.' dediler. Biz ne dedik? Hayır. Biz IMF'le ilişkimizi 2013'te kestik. 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Bu borcu sıfırladık 2013'te. O zaman Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardı. Gümbür gümbür yürüdük. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara biz rezervi çıkardık. Yine inşallah bu rezervi yakalayacağız. Çünkü bu konuda kararlıyız, bizim sıkıntımız yok. Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Siz bu spekülatörlerin yaptığı oyunlara bakmayın. Bay bay Kemal'in ve avanesinin yaptığı oyunlara bakmayın. Bunların hepsi gelip geçici işlemlerdir. Türkiye ayakta mı ona bakın. Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını defalarca ilan etmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # seçim

Benzer Videolar

Özdağ'ın Kutulmuş yalanını arşiv ortaya çıkardı! Özdağ'ın Kutulmuş yalanını arşiv ortaya çıkardı!
Doğu Perinçek'ten seçmene ABD uyarısı Doğu Perinçek'ten seçmene ABD uyarısı
HDP'li Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı HDP'li Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı
Erdoğan yabancı basına meydan okudu Erdoğan yabancı basına meydan okudu
Türkiye'de kaç sığınmacı var? Türkiye'de kaç sığınmacı var?
Erdoğan'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu videosu Erdoğan'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu videosu
CHP'li Şener'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri CHP'li Şener'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri
Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması
PKK Kılıçdaroğlu için seferber oldu PKK Kılıçdaroğlu için seferber oldu
Alevi önderlerinden seçim tepkisi Alevi önderlerinden seçim tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması
Bakan Soylu'dan terör çıkışı Bakan Soylu'dan terör çıkışı
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Sierra Nevada Corporation (SNC) kimin?
3 Mehmet Emin Alpsoy kimdir?
4 ASELSAN'dan (ASELS) rekor anlaşma
5 Yapay zeka Galatasaray tarihinin en iyi 11'ini seçti!