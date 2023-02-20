Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hatay'da depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Erdoğan, süreç hakkında bilgi verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hatay'da depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Erdoğan, süreç hakkında bilgi verdi ve "Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

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