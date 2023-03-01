Erdoğan: "Kentsel dönüşüm konusunda kaybedecek vaktimiz yok"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti. Erdoğan, "Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Kentsel dönüşümün hızlanacağı mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

# tayyip erdoğan # kentsel dönüşüm

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