Erdoğan: "Masanın altı üstüne geldi biz can derdindeyiz bunlar mal"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altılı masadaki krizlere ilişkin konuştu. Demokrasi tarihinde görülmemiş kavganın altılı masada çıktığını söyleyen Erdoğan, "Masanın altı üstüne geldi. Biz can derdindeyiz bunlar mal" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde altılı masa vardı. Altılı masanın yaşadığı kriz ve açıklamalar milletvekillerine ve kamuoyuna izletildi:

- Bu toplantıda öyle bir kavga çıktı ki... Masanın altı üstüne geldi. Birileri masadan kalktı ve sonra oturdu ya da oturtuldu. Bu rezil kavganın ardından CHP'nin 2 büyükşehir belediye başkanını da sürece katarak adaylarını ilan ettiler. Sonunda "Bay Bay Kemal" birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, er meydanına çıkacak cesareti gösterdi. 

Erdoğan, deprem bölgelerinden başka illere taşınan yurttaşların 14 Mayıs'taki seçim için adres güncellemesi yapması gereken son tarihi de açıkladı. Erdoğan, yine bazı deprem bölgelerinde okulların ne zaman açılacağına yönelik de tarih verdi:

- Adres güncelleme işleri e-Devlet ya da Nüfus Müdürlükleri üzerinden 27 Mart'a kadar tamamlanmalıdır. Okulları hala kapalı olan 4 şehrimizde, 27 Mart'tan itibaren şartları uygun binalarda eğitim öğretimi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Diğer tüm alanlarda da benzer gayretler kesintisiz devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, depremin ilk günleri yardımların gidip gitmediğine yönelik hükümete yöneltilen eleştirileri de yanıtladı:

- Sadece arama kurtarma olarak 35 bini aşkın personeli bölgeye gönderdik. Yaklaşık yarım milyon insanımız depremzedelerin imdadına koştu. Tüm imkanları seferber etti. Yıkım öyle büyüktü ki tek bana tek arama kurtarma gitse olmadı Buna rağmen yıkıntılar kalan vatandaşlarımız ve yakınları sonuna kadar haklıdır.
# tayyip erdoğan # altılı masa

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