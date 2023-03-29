Erdoğan: "Terör örgütlerini koltuklarının altına alan..."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "Bu temennimize karşılık gerçekte durumun ne olduğunu şöyle kısaca bir hatırlayalım" diyerek, HDP'li yöneticilerin PKK terör örgütüne ilişkin açıklamalarının ve Millet İttifakı'nda yer alan partilerin bu konuya ilişkin değerlendirmelerinin bulunduğu bir video izletti.

Vakıanın ve gerçeğin bu olduğunu söyleyen Erdoğan, milletin bu gerçekleri gördüğünü ve 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceğini vurguladı.

"Kandil'deki terörist başları bakın neler söylüyor" diyen Erdoğan, "Bizim anlatmamıza gerek var mı? Türkiye'den kaçan teröristler bakın Fransa'da şurada burada neleri söylüyor? Ve şu anda ana muhalefetin başındaki zat, terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor? Bakıyorsunuz yavru muhalefet, o da nasıl tanımlıyor?" sözlerini sarf etti.

Bunları seçime kadar millete teker teker anlatacaklarını aktaran Erdoğan, "Anlatalım ki vatandaşımız bazı gerçeklerin farkına varsın." dedi.

Hiçbir siyasi partinin, terör örgütleriyle arasındaki mesafeyi net olarak belirlemeden meşruiyet tartışmasını aşamayacağını belirten Erdoğan, "Yıllardır mecliste temsil edildiği halde sırf bu sebepten dolayı meşruiyeti üzerindeki gölgeyi kaldıramamış bir parti zaten var. Normal şartlarda bu partiyi terör örgütü ile arasına mesafe koymaya davet etmesi gereken CHP'nin kendisinin aynı karanlık istikamete yönelmesi, demokrasimiz adına endişe vericidir. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısını gidip parlamentodaki yerinde ziyaret eden ana muhalefet partisi değil mi? Ve bu ana muhalefet partisi şu anda onlarla acaba gizli kapılar arkasında neleri görüştü, neleri vadetti, nelerin pazarlığını yaptı?" diye konuştu.