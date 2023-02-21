Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesinde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 70 bin köy evini yaparak hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

 - (Kahramanmaraş merkezli depremler) Devlet ilk günden itibaren polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır.

- (Deprem bölgesinde) 1 milyon 123 bin bina incelendi. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

- (Deprem bölgesinde) Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.

- (Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde) 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yetiştireceğiz ve vatandaşlarımızı yerleştireceğiz.

- (Toplu konut ve kentsel dönüşüm) Her iki konuda daha kararlı davranacağız. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre adımlarımızı atacağız.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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