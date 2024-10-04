Erdoğan ve Bahçeli'nin 'sürpriz' görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'nin konutunda yapılan görüşme, iki liderin programında da yer almıyordu. 45 dakikalık görüşmede, ana gündem maddeleri, İsrail’in Lübnan’a saldırıları, Meclis’teki yeni dönem ve sivil anayasa olduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Hürriyet Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre; iki lider, özellikle Meclis’in açılmasıyla beraber gündeme gelecek konuları masaya yatırdı. Yeni anayasa çalışmalarının nasıl ilerleyebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Meclis’teki yeni dönem de önemli başlıklar arasındaydı. Yeni yasa çalışmalarının yanı sıra, Erdoğan ve Bahçeli’nin önümüzdeki süreçte siyaseten atılabilecek adımları değerlendirdiği kaydedildi.

ORTADOĞU VE EKONOMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bunların yanı sıra, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılar ve sonrasında İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarıyla beraber Ortadoğu’daki gelişmeler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ortadoğu’daki son gelişmelerle ilgili yaşanan süreci Bahçeli ile değerlendirdiği ifade edildi. Ayrıca, ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede, liderlerin enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini vurguladığı belirtildi.