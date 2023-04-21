Erdoğan ve Kurum Gaziosmanpaşa'da o açılışta konuştular!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu 7'li masa Karadeniz gazı için ne diyordu? 'Hani nerede?' Öyle diyorlar mıydı? Bu 'Bebecan' diye birisi var. O ne diyordu? 'Hani nerede?' Yahu Türkiye'nin bir ucundan, bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Ya bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, katılımcıları en kalbi duygularıyla ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bugün bayram namazını uzun bir aranın ardından geçen yıllarda yeniden ibadete açtıkları Ayasofya'da kıldıklarını belirtti.

Erdoğan, cuma namazını da 5 yıllık restorasyon çalışmaları biten İstanbul'un bir diğer sembol eseri Sultanahmet Camii'nde eda ettiklerini dile getirdi.

Şimdi de İstanbul için tarihi bir adımın sevincini beraberce yaşamak üzere Gaziosmanpaşa'da bir arada olduklarını ifade eden Erdoğan, "Gaziosmanpaşa deyip geçmeyin, Gaziosmanpaşa'daki kışlayı İstanbul'un en büyük kütüphanesine dönüştürdük mü? Nasıl buldunuz? Güzel olmuş mu? 7/24 açık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Filyos'ta Karadeniz gazının devreye alınması münasebetiyle doğal gazın konutlarda ilk bir ay tamamen, bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma amaçlı kısmının ücretsiz olacağının müjdesini milletle paylaşıp erken bir bayram yaşadıklarını belirterek, iftarı da orada yaptıklarını kaydetti.

- "Bizim gündemimizde bu ülkeye ve millete dair her şey var"

Bugün ise, kentsel dönüşüm müjdeleri ile adeta 2 bayramı bir arada yaşayacaklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu 7'li masa Karadeniz gazı için ne diyordu? 'Hani nerede?' Öyle diyorlar mıydı? Bu 'Bebecan' diye birisi var. O ne diyordu? 'Hani nerede?' Yahu Türkiye'nin bir ucundan, bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Ya bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandan beri Filyos'ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Kalpleri var mühürlü. Ya bunlara biz nasıl oldu da bu masaları teslim ettik? Birisini nasıl başbakan yaptık? Birisini nasıl oldu da devlet bakanı yaptık? Bizden istifa ederken geldi bize neler neler neler söyledi. Öbürü veda konuşmasını yaparken neler neler neler söyledi. Değerli kardeşlerim aynen dediğim gibi. Ama asıl bunlara ihanetlerinin bedelini 14 Mayıs'ta ödetmeye hazır mıyız, bunları siyasi mevta olarak gömmeye hazır mıyız? Öyleyse yapmamız gereken ne? Ana kademe çok çalışacağız. Kadın kolları çok çalışacağız. Gençler çok çalışacağız. Durmak yok."

"Deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının teslimiyle oradaki kardeşlerimizle iki bayramı bir arada kutlayacağız." diyen Erdoğan, ardından Gaziantep'te vatandaşlarla bir araya geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet şölenleriyle millete yaşattıkları bayramları ilerleyen günlerde de sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "Bizim gündemimizde bu ülkeye ve millete dair her şey var." şeklinde konuştu.