Erdoğan'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu videosu

Erdoğan, Kandil'deki terörist elebaşlarının, videolarla CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediğini de dile getirerek şunları söyledi:

- Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Bu terör elebaşları, seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar. Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşlar. Van'da ne dediler, 'kana kan, intikam intikam' dediler. Bu naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Oysa ki takke düşmüş, kel görünmüştür. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücü ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Aynı şekilde eteklerine yapıştıkları emperyalistlerden aldıkları cesaretle terör örgütlerine dağıttıkları mavi boncuklar da işe yaramayacaktır.