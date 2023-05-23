Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "15 seçim, 15 mağlubiyet, şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.

Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacaklarını, şehri her alanda hayalleriyle buluşturmanın peşinde koşacaklarını ifade eden Erdoğan, bunun için 28 Mayıs'ın çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

- 14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Türkiye'nin Cumhur İttifakı tarafından yönetilmesini istediğinizi gösterdiniz. Toplam 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek, aslında iradenizi çok gür bir sesle deklare ettiniz. 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' dediniz. 'Durmak yok yola devam' dediniz. Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta yüzde 49,52 ile sergilediğiniz duruşu, bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamaya hazır mıyız? Bu ne demektir, demek ki 70'in üzerinde Malatya bir oyla sandıkları patlatacak. 'Eserler yarım kalmasın, hizmetler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Hayaller ve hedefler yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Elleri böğürlerinde bekleyen mazlumların umutları sürsün' diyeceksiniz. Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SKK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Hatırlayın Savaş Ay'ın röportajında SSK Genel Müdürüyken bay bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bundan bir şey olmaz. Bu, memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya onun gereğini yapacak mı? 'Manşetleriyle, açıklamalarıyla milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın' diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak, ülke düşmanlarına korku salacak çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız. Ben sizde bunu görüyorum. Ben Malatya'nın basiretine ve ferasetine inanıyorum. Ben Malatyalı kardeşlerimizin desteğine güveniyorum. Sizlerden inşallah bu sefer yine rekor bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum.