Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Rusya" tepkisi: "Eyvallah demem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı hedef almasına tepki gösterdi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Rusya" tepkisi: "Eyvallah demem"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Rusya'yı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu, Putin'e saldırıyor. Buna eyvallah demem." ifadelerini kullandı.

Putin'e saldırırsan buna eyvallah demem. 

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