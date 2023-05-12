Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Rusya" tepkisi: "Eyvallah demem"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı hedef almasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Rusya'yı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu, Putin'e saldırıyor. Buna eyvallah demem." ifadelerini kullandı.
Putin'e saldırırsan buna eyvallah demem.
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