Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şunları ifade etti:

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabıları ile seccade üzerinde fotoğraf çektitirmişti Kılıçdaroğlu'nun bu davranışına siyasetçiler, gazeteciler ve akademisyenler peş peşe sert tepki gösterdi. Bir tepki de Erdoğan'dan geldi:

- Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir. Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan'ı hüzünlü geçiriyoruz. Cumhur ittifakı olarak hem deprem konutlarının temellerini attık hem de iftarı paylaştık. Milletimiz oruçla, Kuranla, nefis muhasebesi ile bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmuyor. Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımın tutarı 250 milyon lirayı aştı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeyen herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah yaralarımızı bir an evvel saracağız. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili adımları atmaya başladık. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda teslim edeceğimiz konut sayısı 650 bini geçecektir. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız. Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım. Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz. Belediye hizmet binamızdan, hükümet konağına, yaşlı yaşam merkezine, park ve bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı geçen bu hizmet ve yatırımların Bağcılar'a hayırlı olmasını diliyorum. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bağcılar'ı asla ihmal etmiyoruz. Bağcılar'ın kalbimizde ayrı bir yeri var. Buranın Bakırköy'e bağlı olduğu dönemde buralarda çizme ile çok dolaştık. Kahramanmaraş depremlerinde dönüşümün önemini gördük. Yıllardır CHP zihniyetinin acımasız şekilde eleştirdiği TOKİ binalarımız deprem imtihanından alnının akıyla çıktı. Buralarda hiçbir can kaybı, yıkıntı yaşanmadı.