Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da katıldığı etkinlikte Millet İttifakı’na yüklendi. “HDP’yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu neyin sözünü verdi?” diyen Erdoğan, “birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şunları ifade etti:
- Bağcılar'ın saygı değer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Şu ahde vefanız var ya başı rahmet ortası mağfiret sonu edebi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ın manevi duygusuyla sizleri selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri özlemiştik, görüyorum ki siz de bizleri özlemişsiniz. Bağcılar halkıyla birlikte tüm İstanbulluların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum.
KILIÇDAROĞLU'NA SECCADE TEPKİSİ
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabıları ile seccade üzerinde fotoğraf çektitirmişti Kılıçdaroğlu'nun bu davranışına siyasetçiler, gazeteciler ve akademisyenler peş peşe sert tepki gösterdi. Bir tepki de Erdoğan'dan geldi:
- Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir. Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan'ı hüzünlü geçiriyoruz. Cumhur ittifakı olarak hem deprem konutlarının temellerini attık hem de iftarı paylaştık. Milletimiz oruçla, Kuranla, nefis muhasebesi ile bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmuyor. Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımın tutarı 250 milyon lirayı aştı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeyen herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah yaralarımızı bir an evvel saracağız. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili adımları atmaya başladık. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda teslim edeceğimiz konut sayısı 650 bini geçecektir. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız. Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım. Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz. Belediye hizmet binamızdan, hükümet konağına, yaşlı yaşam merkezine, park ve bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı geçen bu hizmet ve yatırımların Bağcılar'a hayırlı olmasını diliyorum. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bağcılar'ı asla ihmal etmiyoruz. Bağcılar'ın kalbimizde ayrı bir yeri var. Buranın Bakırköy'e bağlı olduğu dönemde buralarda çizme ile çok dolaştık. Kahramanmaraş depremlerinde dönüşümün önemini gördük. Yıllardır CHP zihniyetinin acımasız şekilde eleştirdiği TOKİ binalarımız deprem imtihanından alnının akıyla çıktı. Buralarda hiçbir can kaybı, yıkıntı yaşanmadı.
AKŞENER'E TEPKİ
"Hanımefendi gel Başakşehir Çam Sakura'yı gör" diyen Erdoğan Meral Akşener'e tepki gösterdi:
- Hanımefendi çıkmış bizim yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor. Hanımefendi gel Başakşehir Çam Sakura'yı gör, şehir hastanelerimizi gör. Bu hastanelerimiz olmasaydı şu Kovid'te biz ne yapardık ya? Kovid hastanelerimizi 3 ayda bitirdik. Beni çok sinirli görmüş o yüzden kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor, biz de ona rezene çayı tavsiye ediyoruz.
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