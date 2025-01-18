Erdoğan'dan Özel'e sandık yanıtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçim çağrısına Adana’dan yanıt verdi. Erdoğan, “Bu millet AK Parti'ye hiç kırmızı kart göstermedi. Ellerine kırmızı kart tutuşturur yolumuza devam ederiz” dedi. Erdoğan’ın gündeminde CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları da vardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana’da Ak Parti il kongresinde konuştu. Gündeminde, ağırlıklı olarak CHP’li belediyelerdeki operasyonlar vardı.



Erdoğan, kongre öncesinde salon dışında bekleyen kalabalığa seslendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçim çağrısına yanıt verdi.

"El ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız. Birileri kırmızı kart göstermeye devam ediyor. Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Kırmızı kart hiç görmedim. Bunlar bu işten anlamaz, hangi kart nerede nasıl gösterilir öğrenecekler. Bu millet AK Parti'ye hiç kırmızı kart göstermedi. Onların eline kırmızı kart tutuşturur yola devam ederiz."

Erdoğan, kürsü konuşmasında ise CHP’ye eleştirilerini daha da sertleştirdi. CHP Lideri Özgür Özel’in “savaş ilanı” açıklamasına tepki gösterdi: Kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın özel'e soruyorum; ya sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Esenyurt'u mu takip ediyorsun, Beşiktaş Belediyesi'ni mi? Bizi suçlayacağına, CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Suriye konusu da vardı. HTŞ Liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin kapsayıcı bir anlayışla hareket ettiğini ifade eden Erdoğan, Suriye'yi 3 parçaya bölme projesinin çöktüğünü söyledi.