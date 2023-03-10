Erdoğan'dan seçim kararı: Bugün açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.
Kaynak: Anadolu AjansıSeçim kararının yayımlanacağı tarih duyuruldu HDP kararı İyi Parti'de sevinç yarattı Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu kavgası Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'nde