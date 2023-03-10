Erdoğan'dan seçim kararı: Bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.