Erdoğan'ın Dikkat Çeken "Yabancı Düşmanlığı" Açıklaması Akıllara Ümit Özdağ'ı Getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT 97. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerinde konuştu. Açıklamasında yabancı düşmanlığı üzerinde durdu. "Yabacı düşmanlığı düşmanlığı kurumumuzun radarına girmiştir" diyen Erdoğan'ın açıklamaları akıllara Ümit Özdağ'ı getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenenen Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan, yabancı düşmanlığı üzerinden kışkırtıcılık yapanların, MİT'in radarına girdiğini söyledi. Erdoğan'ın bu ifadesi, yabancı düşmanlığı ile ön plana çıkan Ümit Özdağ'ı akıllara getirdi.
Erdoğan'dan Yabancı Düşmanlığı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
- Özellikle sizlere hatırlatmak isterim asimetrik tehditlerin bu kadar arttığı ve çeşitlendiği bir dönemde Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması elbette düşünülemez. Biz de değişen şartlara göre ülkemizin milli güvenlik hassasiyetlerini yeniliyor, güncelliyor, tehdit sıralamasında revizyonlara gidiyoruz. Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra son dönemde düzensiz göç gibi, radikalleşme gibi, organize suçlar gibi, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler de kurumumuzun radarına girmiştir. Farklı maskelerin arkasına saklanarak milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan beşinci kol elemanlarına kesinlikle göz açtırmayacağız.
Ümit Özdağ Akıllara Geldi
Son günlerde artan yabancılar üzerinden kışkırtıcılık faaliyetleriyle öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Erdoğan'ın açıklamaları sonrası operasyon yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Özellikle sosyal medyada kullanıcılar, Ümit Özdağ için "çember daralıyor" ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kuruluşundan sonraki dönemde, yabancılar üzerinden kışkırtmalarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Özdağ, esnaf ziyareti yaptığı bir sırada yabancı uyruklu bir esnaftan kimliğini istemesi tepkilere neden olmuştu. Özdağ, Filistin-İsrail savaşındaki tutumu da eleştirilere neden olmuştu.