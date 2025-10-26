Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Konferansı'nda konuştu

Kadıköy Caferağa Spor Kompleksi, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İstanbul İl Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansın kürsüsüne çıkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partililere ve kamuoyuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Baş, partisinin kongre anlayışından mevcut siyasi düzene, basın özgürlüğünden yoksulluk sorununa kadar pek çok konuda çarpıcı tespitler ve net mesajlar verdi.

'BİZİM KONGRELERİMİZDE KOLTUK KAVGASI BULUNMAZ, KURTULUŞ KAVGASI VERİLİR'

Erkan Baş, konuşmasının başında TİP kongrelerinin "sıradan kongreler" olmadığının altını çizdi. Kendi kongrelerini diğer siyasi yapılardan ayıran temel farkı vurgulayan Baş, "diğer partiler gibi koltuk yarışlarının yapıldığı kongreler değil" ifadesini kullandı. Parti toplantılarının içeriğine değinen Baş, "Bizim kongrelerimizde mücadeleyi nasıl ilerleteceğiz tartışmaları yapılır" dedi.

Parti içindeki mütevazı koşullara da esprili bir dille değinen TİP lideri, "Laf aramızda bizim ilçe binalarımızda, genel merkezlerimizde öyle rahat koltuklar da yoktur. O yüzden burada koltuk kavgası bulunmaz" şeklinde konuştu. Bu durumu net bir siyasi hedefe bağlayan Baş, "Bizde kurtuluş kavgası verilir" diyerek partisinin önceliğini ilan etti.

Bu sebeple TİP kongrelerinin önemine dikkat çeken Baş, "O yüzden TİP Partisi kongreleri Türkiye'de kurtuluş arayan herkes için önemlidir" dedi. Kongrelerin toplanma amacını ise, "Biz burada Türkiye'nin kurtuluşa gideceği yolu, yöntemi nasıl destekleriz, nasıl yön verebiliriz diye düşünürüz. Türkiye İşçi Partisi'nin kongreleri bu ülkeye yön vermek için toplanır" sözleriyle özetledi.

'SİYASET DÜZENİNİ YIKMADAN KURTULUŞA ERİŞEMEYİZ'

Konuşmasında mevcut siyasi düzeni ve iktidarı hedef alan Erkan Baş, "Türkiye'nin geleceğini saray değil halk belirleyecek" diyerek net bir duruş sergiledi. Türkiye'de gerçek bir kurtuluşa erişmenin koşulunu açıklayan Baş, "Sadece takım elbiselilerin, cebinde bol parası olanların ya da cebinde bol parası olanlara hizmet etmek isteyenlerin yer aldığı siyaset düzenini bir bütün olarak yıkmadığımız sürece Türkiye'de kurtuluşa erişemeyiz" ifadelerini kullandı.

TİP'in siyasi mücadelesinin odağını tanımlayan Baş, şunları söyledi: "İktidarın insan yerine bile koymadığı ama bu ülkeyi emeği ile alın teri ile sırtında taşıyan milyonlarca insanın esas güç merkezi haline gelmesi için ne yapılması gerektiğini tartışıyoruz."

Baş, bu yıl neden kongre toplandığına dair de bir hatırlatma yaptı. "Şunu belki hatırlatmak lazım. Bu yıl TİP açısından bir kongre toplamak zorunda değildik" diyen Baş, bu kararın arkasındaki stratejik nedenleri paylaştı. Geçen yılki kongreye atıfta bulunarak, "Biz geçtiğimiz yıl son kongremizde demiştik ki partimiz güçlü bir büyüme yaşadı ve biz bunu örgütlü bir güce dönüştürmek zorundayız. Bunun için partinin tüzüğünün yeniden düzenlenmesi lazım" sözleriyle parti içindeki yapısal ihtiyacı dile getirdi.

Ancak gündemlerinin sadece bununla sınırlı olmadığını belirten Baş, "Türkiye'de ve dünyada bu kadar önemli gelişmeler yaşanırken deyim yerindeyse dünya yeniden kurulurken biz sadece Türkiye İşçi Partisi ile ne yapacağız, iç yapısı nasıl dizayn edilecek bunları konuşmakla yetinemeyiz" dedi. Baş, bu yeni küresel ve ulusal duruma işaret ederek, "Bizim aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın gittiği yönü değerlendirmek ve bu yeni duruma göre partimize yeni siyasal görevler vermemiz gerekir" diyerek partiye yeni hedefler koyduklarını belirtti.

'GERÇEKLERE KAYYUM ATAYAMAZSINIZ, TOKAT GİBİ DİKİLECEKTİR'

Konuşmasında basın özgürlüğü mücadelesine de geniş yer ayıran Erkan Baş, Tele 1'e yönelik desteğini açıkça ilan etti. Baş, "Buradan çok açık söylüyorum biz Tele 1 emekçilerinin,Tele 1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın yanındayız. onların özgür basın mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz" dedi. İktidara yönelik "Gerçeklere kayyum atayamazsınız gerçekler karşınıza tokat gibi dikilecektir" uyarısında bulunan Baş, "Bütün bu baskı, tutuklamalar, toplumu hizaya getirme çabalarının arkasındaki gerçeği görmemiz lazım" diyerek yaşananların temel nedenine odaklandı. Baş'a göre "ortada net bir tablo var" ve bu tabloyu şu sözlerle özetledi: "bir avuç azgın azınlık, para babası servetlerine servet katıyor, onun karşısında milyonlarca insan her gün daha yoksul hale getiriliyor."

Ülkedeki yoksulluğun geldiği boyutu çarpıcı örneklerle anlatan TİP Lideri, "Öyle bir yere geldik ki çocuklar okulda su içemiyor artık" dedi. İktidarın "Bütün dünya bizi kıskanıyor" söylemiyle gerçekler arasındaki çelişkiye dikkat çeken Baş, "diye anlatanlar okullarda bir bardak suyu bile çocuklara içirmiyorlar. Böyle bir iktidarla karşı karşıyayız" eleştirisini yöneltti.

Çözümün adresini de gösteren Baş, "biz diyoruz ki bu memleketteki insanların barış içerisinde yaşayabilmesinin tek yolu saray iktidarının yıkılmasıdır" dedi. İktidarın yarattığı toplumsal tahribata değinen Baş, "Her ne olursa olsun şunu görmemiz gerekiyor. Bu iktidar öyle bir siyasal, politik, kültürel, ahlaki toplum yarattı ki çocuk parası olmadığı için okuldan yemek alamıyor evden getirdiği yemeği sokakta yiyor" sözleriyle yürek burkan bir tabloyu anlattı ve ekledi: "Yenidoğan çetesini herkes unutsa biz unutmayalım. Çocuklarımızın yaşaması için omuzlarımıza bir sorumluluk aldığımızın bilincinde olalım."

'YOKSULUN ÇOCUĞUNUN DA OKUMA HAKKI VAR'

Konuşmasının son bölümünde eğitim ve sağlık politikalarını sert bir dille hedef alan Erkan Baş, "Bizim çocuklarımız özel okul ve imam hatip arasında sıkışmış durumda" tespitini yaptı. Paralı eğitim sistemini temelden reddeden Baş, "Paralı eğitim diye bir şey olmaz, yoksulun çocuğunun da okuma hakkı var" diyerek fırsat eşitliğine vurgu yaptı.

Sadece eğitimin değil, sağlık sisteminin de parasız olması gerektiğini savunan Baş, "Parayla alınan sağlık sistemini de reddetmek zorundayız" dedi. Baş, konuşmasını çocukların geleceği üzerinden para kazanmaya çalışanlara ve patronlara yönelik çok sert bir uyarı ile sonlandırdı:

"Bizim çocuklarımızın geleceği üzerinden para kazanma hesapları yapanlara söylüyorum. Eğer bu memlekette parası olmadığı için özel hastanede insanlık dışı muamele görürse eğer bir daha birisi bu memlekette para kazanmak için alçak patronların önüne serilirse o hastaneyi başınıza yıkarız."