Erkan Baş'a tokat gibi anket sonucu: Türkler Putin'e güveniyor

Arayüz Kampanyası’nın etkinliğinde konuşan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Putin’e Türkiye'deki ortalama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına göre çok daha fazla öfke duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Tepki çeken bu açıklama akıllara Türk vatandaşının Rusya’ya ve Rusya Başkanı Putin’e güven anketini getirdi.



Pew Araştırma Merkezi'nin dünya çapında yaptığı liderlere güven araştırmasına göre, Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıkmıştı.

Gezici Araştırma Merkezi’nin Türkiye genelinde yaptığı ankette de çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştı. Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasını isteyenlerin oranı yüzde 72,8 olarak belirlenmişti.



Baş, öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki terörle mücadelesine de mecliste hayır oyu kullandıklarını söyledi.



Baş, “Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün tezkere oylamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sınır dışında herhangi bir ülkeye gönderilmesine dair istisnasız hayır oyu kullandık.” Dedi.