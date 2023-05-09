Erzurum kışkırtmasında FETÖ parmağı: Bakan Soylu duyurdu

Soylu'nun yaptığı açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı da Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş. M. Akif KELEŞ’in gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan taşlı saldırı ile ilgili konuştu.

Ortada bir provokasyon var diyen Bakan Soylu “devletin olayı çözecek ve sorumluları bulacak gücü var” dedi ve olayda sorumlu bir uzman çavuşa dikkat çekti.

Soylu’nun “ FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş uzman çavuş var” açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı da da Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ’in gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan Bakan Soylu, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan Kılıçdaroğlu’nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz hakkında konuştu. Bakan Soylu, Ünal Çeviköz CHP'nin içindeki Amerika'nın ajanıdır.” Dedi.