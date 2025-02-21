Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame: 15 yıl hapis cezası isteniyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. PKK/KCK üyesi olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame: 15 yıl hapis cezası isteniyor
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da PKK/KCK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Özer'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.

İddianamede, Ahmet Özer'in PKK/KCK terör örgütü ile olan bağlantıları detaylı bir şekilde aktarılıyor. Yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesi sonucunda, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan bir aramada, Özer’in de içinde yer aldığı bazı akademisyenlerin, Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinden oluşan bir heyetle yaptığı görüşmede "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediklerini ilettikleri ifade ediliyor.

DEMOKRATİK ÖZERKLİK PROJESİ

İddianamede, Özer'in örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın kitaplarına ilgi gösterdiği, bu kitaplarda yer alan perspektiflerin, örgütün sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunmak için motivasyon sağladığı belirtiliyor. Ayrıca, Cizre, Silopi, Nusaybin gibi ilçelerde gerçekleştirilen sözde özerklik ilanları ile ilgili olarak, Özer’in HDP yöneticilerine ve üst düzey örgüt elebaşlarına bu konuda yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.

Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi ve mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı!İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı!Siyaset
esenyurt ahmet özer
Günün Manşetleri
Ölü sayısı 65’e yükseldi
Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı
İstanbul'da bu gece zorlu olacak!
Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasına soruşturma!
Uzmanlar aşı ve hijyen uyarısı yapıyor!
FETÖ’nün döner zinciri ağı çöktü
1,6 milyon hız ihlali yapıldı, denetimler artıyor
Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi
Çok Okunanlar
İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! 2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi!
Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar
Akaryakıta gece yarısı zammı! Akaryakıta gece yarısı zammı!