Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame: 15 yıl hapis cezası isteniyor

İstanbul’da PKK/KCK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Özer'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.

İddianamede, Ahmet Özer'in PKK/KCK terör örgütü ile olan bağlantıları detaylı bir şekilde aktarılıyor. Yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesi sonucunda, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan bir aramada, Özer’in de içinde yer aldığı bazı akademisyenlerin, Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinden oluşan bir heyetle yaptığı görüşmede "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediklerini ilettikleri ifade ediliyor.

DEMOKRATİK ÖZERKLİK PROJESİ

İddianamede, Özer'in örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın kitaplarına ilgi gösterdiği, bu kitaplarda yer alan perspektiflerin, örgütün sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunmak için motivasyon sağladığı belirtiliyor. Ayrıca, Cizre, Silopi, Nusaybin gibi ilçelerde gerçekleştirilen sözde özerklik ilanları ile ilgili olarak, Özer’in HDP yöneticilerine ve üst düzey örgüt elebaşlarına bu konuda yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.

Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi ve mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.