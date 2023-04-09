Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, gece saatlerinde rahatsızlandı. Yıldız, beynine pıhtı atma şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.