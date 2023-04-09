Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, beynine pıhtı atma şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Son Güncelleme:

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, gece saatlerinde rahatsızlandı. Yıldız, beynine pıhtı atma şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

# taner yıldız # ak parti
CHP listeleri belli oldu Aytun Çıray'dan itiraf gibi açıklama Seçim pusulasındaki sıralama belli oldu PKK'nın yeni partisi sahnede
Çok Okunanlar
1 CHP listeleri belli oldu
2 Suriye Filistin için İsrail'i bombalıyor
3 Fransa'da patlama
4 3 ilde 'Paravan' operasyonu
5 Eski Bakan Yıldız hastaneye kaldırıldı