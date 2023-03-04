Eski İyi Parti'li Neslihan Seven'den skandal iddia

İyi Parti eski GİK üyesi Sultan Neslihan Seven'in ait olduğu iddia edilen ve sosyal medya da yayınlanan bir ses kaydında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çarpıcı bir iddia yer aldı.

Seven'e ait olduğu öne sürülen ses kaydında yer alan ifadeler şöyle:

- İYİ Parti ele geçirilmiş. Meral Akşener bunların içerisinde en karanlık olanı. Kadın olmasının bir avantajı var. Onu kullanıyor. Halbuki onun o evini bile uyuşturucu mafyası aldı. İstanbul'da köşk gibi olan. Kayınpederim yazdı onu. Sana o evi hangi uyuşturucu mafyası aldı, söyle diye yazdı. Bende o ara İYİ Parti'deydim. Sonrasında ben İYİ Parti dava edecek diye bekledim ama kimse dava edemedi. Niye kimse dava açamadı? Ve apar topar beni partiden gönderdiler. Ya hepsi aynı en tehlikelisi de Meral. Çok karanlık bir kadın. Meral direk FETÖ'ye bağlı. Soros'a ve FETÖ'ye bağlı.