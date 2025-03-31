Eski milletvekili Kazım Ataoğlu'na son veda! Memleketinde toprağa verildi

Ankara’da geçirdiği rahatsızlık sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, memleketi Bingöl’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eski milletvekili Kazım Ataoğlu'na son veda! Memleketinde toprağa verildi
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Ankara’da rahatsızlanarak hayatını kaybeden eski AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu’nun cenazesi, memleketi Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyünde toprağa verildi.

Ataoğlu'nun naaşı, Çaytepe Köyü Camii’ne getirildi. Burada ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ataoğlu, köy mezarlığında dualarla defnedildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, cenazeye AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, eski Bingöl milletvekilleri Abdurrahman Anık, Hüsamettin Korkutata ve Yusuf Coşkun’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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