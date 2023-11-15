Eski Ortaklar Arasında HAMAS Gerginliği! Saadet'ten CHP'ye "Kendinize Gelin" Çıkışı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İsrail-Filistin savaşı hakkında konuştu. Yücel, yaptığı açıklamada, "bu saldırıların durdurulması için herkesin tavır alması insanlık görevidir. Ancak bu saldırıların HAMAS'ın bir gece sivillere yönelik yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamamak gerekir" ifadelerini kullandı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamalarına Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcıdan Geldi.

Saadet Partisi ve CHP Arasında HAMAS Tartışması

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, sosyal medya hesabı üzerinden Deniz Yücel'in konuşmasını paylaştı. Yazıcı, Yücel'in konuşmasını şu ifadelerle eleştirdi:

- Sayın Yücel, Bildikleriniz, yanıldıklarınıza yetmiyor. 75 yıldır sistematik şekilde bir halkı toptan imha politikasına girişen terör rejimi İsrail’in katliamını bu şekilde mi meşrulaştıracaksınız? Hâliniz, İstiklal Mücadelesi zamanında Kuvâ-yi Milliye’ye ateş püsküren manda himayeci işbirlikçilere benziyor. Kendinize gelin!