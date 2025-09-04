Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı hayatını kaybetti

Kars ve Ardahan’a yaptığı hizmetlerle tanınan, 37. ve 39. hükümetlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten Doğru, Ahıska’dan göç ederek Ardahan’ın Ölçek köyüne yerleşen bir ailenin üyesiydi.

SİYASİ KARİYERİ VE HİZMETLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu olan Abdülkerim Doğru, siyasi kariyerinde Millî Selamet Partisi (MSP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) çatısı altında aktif rol oynadı.

XV., XVI. ve XIX. dönemlerde Kars milletvekili olarak görev yapan Doğru, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde bölgenin kalkınmasına büyük katkılar sağladı. Çimento Fabrikası, Süt Fabrikası ve Et-Balık Kombinası gibi stratejik tesislerin kurulmasına öncülük etti.

TBMM'DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Merhum için 5 Eylül Cuma günü saat 15.00’te TBMM’de resmi tören düzenlenecek. Ardından cenaze namazı Kocatepe Camii'nde kılınacak ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.