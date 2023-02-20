Faik Öztrak "Devlet yok" yalanını sürdürdü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Deprem bölgelerinde “Devlet yok” yalanını sürdüren Öztrak, askerin deprem bölgesine geç gittiği yönündeki iddiasını devam ettirdi:

- Sahipsiz çocuklar, “Nerede bu devlet?” haykırışları, Ve bu çaresizliği gören, yaşayan milletimiz…

- Birinci sorumuz şu: 4.30’dan, 5.10’a kadar yani 40 dakika Cumhurbaşkanına neden ulaşamadınız? İkinci soru: Madem İnsani Yardım Tugayı 4.30’da “hazır ol!” emri almıştı, Birinci günün sonunda vatandaşlarımız; Neden deprem enkazında, bir başına kaldı? Yardımı niye yanında göremedi?