Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı adayını duyurdu: Ters köşe yaptı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grup toplantısında, “Cumhurbaşkanı adayımızı parti üyelerimiz belirleyecek” diyerek sürecin detaylarını paylaştı. Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile konuyu değerlendirdiklerini ve mutabakata vardıklarını da açıklamıştı.

FATİH PORTAKAL'IN ADAYI

Özel’in açıklamalarının ardından SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında gönlünden geçen Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Benim gönlümden Mansur Yavaş geçiyor. Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu takdirde zamanla güç zehirlenmesi yaşayabileceğini ve sert bir tutum sergileyebileceğini düşünüyorum. Mansur Yavaş ise daha devlet adamı kimliğiyle, sakinliğiyle toplumu ikna edebilir. Ancak bir diğer gerçek de şu; Erdoğan’ın diliyle mücadele edebilecek isim İmamoğlu. İkisinin de artıları ve eksileri var. Son kararı sandık belirleyecek."

Portakal’ın, üniversiteden sınıf ve ev arkadaşı olan Ekrem İmamoğlu yerine Mansur Yavaş’ı tercih etmesi sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcılar, Portakal’ın bu seçiminin “ters köşe” olduğunu belirten yorumlar yaptı.

ÖN SEÇİM

CHP’de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için uygulanacak ön seçimle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, belirlenen ön seçim kurallarını şöyle aktardı:

Aday olmak isteyenler başvuruda bulunacak.

Milletvekilleri, PM üyeleri ve İl Başkanları aday gösterebilecek.

En az 25 imza toplayanlar ön seçime katılabilecek.

Adaylar kampanya yürütebilecek.

Adaylar, Anayasa'nın 101. maddesindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kriterlerine uymak zorunda olacak.

Üye listeleri askıya çıkacak ve seçim, parti gözetiminde gerçekleşecek.

Ancak parti içinde bu sürece dair görüş ayrılıkları yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ön seçim kararını “büyük bir devrim” olarak nitelendirerek destek verdiğini duyurdu.

Mansur Yavaş cephesinde ise sessizlik hâkim. Kulis bilgilerine göre Yavaş’ın ekibi, ön seçimin yalnızca CHP üyeleriyle değil, daha geniş bir seçmen kitlesiyle yapılması gerektiğini savunuyor. Yavaş’a yakın kaynaklar, 50 bin kişilik güvenilir bir anket çalışması yapılmasını öneriyor. Bu yöntemin, Altılı Masa sürecinde Meral Akşener tarafından da gündeme getirildiği belirtiliyor.