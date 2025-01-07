FETÖ firarisi Cevheri Güven davası başlıyor

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar polis memuru Serkan Dinçer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hapis istemiyle hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, davanın ilk duruşmasının 21 Şubat 2025'te görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna dikkati çekildi.

İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "[email protected]" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

Serkan Dinçer'in Güven'e bilgi aktarım yöntemi olarak ilgili bilgi, belge ve dokümanları aynı zamanda kendisinin de kullandığı mail adresinin "gönderilen" kutusuna kendi mail adresine mail göndererek kaydettiği, Cevheri Güven'in de bu şekilde Dinçer'in mailine girerek gönderilen mail içeriklerine ulaştığı ifade edildi.

"Gizlilik kararlarını ihlal ettiler"

İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başkaca kişilerle paylaşılarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.

Bu kapsamda sanıkların gizlilik kararına rağmen uhdelerinde yürütülen soruşturma dosyasına ait evrakların henüz aleniyet kazanmadan FETÖ firarisi Güven'in YouTube kanalında yayınlanmasını sağladıkları, mevcut delillerden suçun işlenmesinin, örgütün amaç ve faaliyetlerine olanak sağladığı bilinciyle işlediklerinin anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, sanıkların örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleri ile örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.