FETÖ'cüden itiraf gibi açıklama: "İyi Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi..."

Meral Akşener, Altılı Masa'dan önce ayrılmış sonra da tekrar masaya oturmuştu. Akşener, masaya tekrar oturmasının ardında, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine yeşil ışık yakmıştı. Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" ifadelerini kullanmıştı.

Altılı Masa'nın bir diğer ortağı Saadet Partisi de Kılıçdaroğlu ve HDP görüşmesine onay vermişti. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "HDP’yi de pek tabii ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur" demişti.

HDP'li Mithat Sancar ise Altılı Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA FETÖ'CÜLERDEN DESTEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ortak adayı olarak açıklanmasına en çok FETÖ'cüler sevindi. FETÖ firarisi Hakan Şükür, "Kılıçdaroğlu'na tertemiz, bembeyaz deminin harika yolunu bulmuş. Çalmayan, özü sözü bir olanlar toplanınca ve beyaz sayfaları olunca kuduruyorlar" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Can Dündar ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası şu ifadeleri kullandı:

- Bu mucize, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabırlı, titiz, fedakâr "uzun yolculuğunun" eseri. Farklı kesimleri toparlama başarısından krizde çözüm üretme becerisine, oligarşinin devlerine kafa tutma cesaretinden ortaklarındaki HDP alerjisini dengeleme hünerine kadar büyük bir ustalık gösterdi.

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise, "Dağılan masayı Millet toplamış oldu" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜ BURAK ÇOPUR'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Altılı Masa ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasında sıcak mesajlar verilirken bir gelişme de FETÖ cephesinden geldi. FETÖ'cü Burak Çopur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın lideri birleştirdi" ifadelerini kullandı.

Çopur, HDP ve İyi Parti arasındaki iyileştirmeyi kendilerinin sağlayacağını belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

- Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı.

- İYİ Parti ve HDP’nın arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz.