FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na dönüş mektubu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı FETÖ mensuplarını ümitlendirdi. Kılıçdaroğlu’na mektup yazan kaçak terör örgütü mensupları, ülkeye dönmek istediklerini bildirdiler.





FİRARİ FETÖCÜLERDEN KILIDAROĞLUNA DÖNÜŞ MEKTUBU

Firari FETÖ'cü Tuna Bekleviç sosyal medya hesabından 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı mektubu yayınladı. Bekleviç’e Ahmet Kalkan, Emre Uslu ve Hakan Şükür gibi üst düzey firari Fethullahçılar da destek verdi.







- 'Birleşe birleşe kazanacağız' sözünüzden aldığımız cesaretle muhalefet, gücünü farklılıklardan aldığı sürece, tüm muhalif güçlerin otoriterlik ve hukuk tanımazlığın zulmü karşısında birleşeceğini düşünüyoruz. Bizler siyasi pozisyonlar talep etmiyoruz. Ülkemize güven içerisinde dönebilmeyi, uzmanlıklarımız ile ülkemize değer katmayı ve sevdiklerimiz ile huzur içerisinde yaşayabilmeyi talep ediyoruz.

Firari FETÖ’cü Tuna Bekleviç mektubunu, “Gerçek adalet ve hakiki eşitlik talebini haykırdığınız sürece hepimiz yanınızdayız” ifadeleriyle noktaladı. Firari FETÖ mensubu Hakan Şükür de sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Tabi ki Adaletin olduğu günlerde ailemle orada olmak, sevdiklerine kavuşmak istiyorum. Tüm Dünya da Ülke özlemini çekenlerin özgür ve Demokratik günlere kavuşmasını isterim" sözleriyle dönüş istediğini dile getirdi.